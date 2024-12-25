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Spor

Gaziantep FK, Emmanuel Boateng'i renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, son olarak Al-Orobah forması giyen 28 yaşındaki Ganalı forvet Emmanuel Boateng ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

IHA25 Aralık 2024 Çarşamba 22:01 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Emmanuel Boateng'i renklerine bağladı
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Gaziantep Futbol Kulübü, Ganalı forvet Emmanuel Boateng ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında dikkat çeken takımlar arasında yer alan Gaziantep Futbol Kulübü, ikinci yarı için ilk transfer hamlesini yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Al-Orobah forması giyen 28 yaşındaki Ganalı forvet Emmanuel Boateng ile anlaşmaya vardı. Yeni transfer Emmanuel Boateng, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Kariyerinde forma giydiği takımlarla 260 resmi maça çıkan Boateng, 54 kez gol sevinci yaşarken 24 kez asist yapma başarısı gösterdi. Golcü oyuncu, Gana Milli Takım formasını da 11 kez terletirken 2 kez de gol sevinci yaşadı.

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