Gaziantep FK, Erdal Güneş ile yeniden doğdu

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı takım, ilk haftalardaki iyi sonuçların ardından ilerleyen bölümde galibiyet özlemi yaşadı.

Bulut'un görev yaptığı 19 maçlık bölümde 4 galibiyet, 7 de beraberlik alan Gaziantep FK, 8 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.



Erol Bulut döneminde çıktığı son 9 maçta galibiyet elde edemeyen kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 4 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.



Ligde 21. hafta mücadeleleri öncesi teknik direktör Erol Bulut'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Gaziantep temsilcisinde yardımcı antrenör Erdal Güneş, teknik sorumlu olarak kulüpte yeni görevine başladı.

Henüz kırmızı-siyahlılarla sözleşme imzalamayan Güneş yönetiminde Gaziantep FK, son iki haftada aldığı sonuçlarla taraftarını sevindirdi.



Gaziantep FK, Güneş yönetimindeki ilk maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederken, dün de taraftarı önünde Atakaş Hatayspor'u 4-1 yendi.



İKİ MAÇTA 6 GOL ATTI, SADECE BİR GOL YEDİ

Gaziantep FK, son 2 lig maçında aldığı sonuçlar kadar attığı gollerle de dikkati çekiyor.

Galibiyet özlemi çekilen 9 haftada rakip fileleri 10 kez havalandırıp 16 gol yiyen Gaziantep temsilcisi, Erdal Güneş yönetimindeki 2 haftada ise 6 gol atıp, kalesinde sadece bir gol gördü.



Puan kayıplarının yaşandığı 9 haftalık bölümde maç başına 1,11 gol ortalamasıyla mücadele eden Gaziantep FK, Erdal Güneş ile bu istatistiğini son 2 haftada 3'e çıkardı.