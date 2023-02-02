İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2023 Perşembe / 12 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8349
  • EURO
    20,7292
  • ALTIN
    1184.99
  • BIST100
    4853.17
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK, Erdal Güneş ile yeniden doğdu
Spor

Gaziantep FK, Erdal Güneş ile yeniden doğdu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu Erdal Güneş yönetiminde çıktığı 2 maçı da kazandı.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 11:04 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Erdal Güneş ile yeniden doğdu
ABONE OL

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı takım, ilk haftalardaki iyi sonuçların ardından ilerleyen bölümde galibiyet özlemi yaşadı.

Bulut'un görev yaptığı 19 maçlık bölümde 4 galibiyet, 7 de beraberlik alan Gaziantep FK, 8 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Erol Bulut döneminde çıktığı son 9 maçta galibiyet elde edemeyen kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 4 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Ligde 21. hafta mücadeleleri öncesi teknik direktör Erol Bulut'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Gaziantep temsilcisinde yardımcı antrenör Erdal Güneş, teknik sorumlu olarak kulüpte yeni görevine başladı.

Henüz kırmızı-siyahlılarla sözleşme imzalamayan Güneş yönetiminde Gaziantep FK, son iki haftada aldığı sonuçlarla taraftarını sevindirdi.

Gaziantep FK, Güneş yönetimindeki ilk maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederken, dün de taraftarı önünde Atakaş Hatayspor'u 4-1 yendi.

İKİ MAÇTA 6 GOL ATTI, SADECE BİR GOL YEDİ

Gaziantep FK, son 2 lig maçında aldığı sonuçlar kadar attığı gollerle de dikkati çekiyor.

Galibiyet özlemi çekilen 9 haftada rakip fileleri 10 kez havalandırıp 16 gol yiyen Gaziantep temsilcisi, Erdal Güneş yönetimindeki 2 haftada ise 6 gol atıp, kalesinde sadece bir gol gördü.

Puan kayıplarının yaşandığı 9 haftalık bölümde maç başına 1,11 gol ortalamasıyla mücadele eden Gaziantep FK, Erdal Güneş ile bu istatistiğini son 2 haftada 3'e çıkardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.