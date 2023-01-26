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Spor

Gaziantep FK Erol Bulut'suz çalıştı

Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam eden Gaziantep FK'da, takımdan ayrılması beklenen teknik direktör Erol Bulut antrenmanda yer almadı.

AA26 Ocak 2023 Perşembe 14:40 - Güncelleme:
Gaziantep FK Erol Bulut'suz çalıştı
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Pas ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenmana teknik direktör Erol Bulut'un katılmadığı öğrenildi.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve gün içinde Ankara'ya hareket edecek.

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