İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2025 Pazartesi / 16 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0396
  • EURO
    43,3835
  • ALTIN
    3943.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gaziantep FK evinde başka oynuyor

Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, sahasındaki performansıyla dikkat çekiyor.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 11:05 - Güncelleme:
Gaziantep FK evinde başka oynuyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, sahasında gösterdiği performansla taraftarını sevindiriyor.

Geride kalan 31 haftada 42 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, iç saha ve deplasman karnesi dikkate alındığından çok farklı performans göstermiş durumda.

Deplasmandaki 14 maçından sadece 9 puan toplayabilen kırmızı-siyahlılar, iç sahadaki 15 maçtan ise 33 puanı hanesine yazdırdı. İç saha performansıyla 14'er maç yapan Fenerbahçe (37 puan) ve Galatasaray'dan (36 puan) sonra ligin en başarılı takımı olan Gaziantep FK, ligin deplasmanda en başarısız takımlarından birisi olarak dikkati çekiyor.

Güneydoğu temsilcisi, evinde yediği 8 golle "sahasında ligin en az gol yiyen takımı" ünvanına da sahip oldu.

İÇ SAHADA SADECE ÜST SIRALARA YENİLDİ

Güneydoğu temsilcisi, bu sezon evinde oynadığı 15 müsabakanın 10'unda taraftarına galibiyet sevinci yaşattı, 3 maçta ise beraberlik bozamadı.

Taraftarı önünde sadece Galatasaray'a ve Reeder Samsunspor'a 1-0 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor ve Bodrum FK ile golsüz, Beşiktaş ile ise 1-1 berabere kaldı.

EVİNDE ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Gaziantep FK, son olarak ligin 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Daha sonra sahasında çıktığı sırasıyla Sivasspor'u 2-1, İkas Eyüpspor'u 3-1, Bellona Kayserispor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, son olarak da Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Böylelikle kendi evindeki son 4 maçı kazanan ligde 42 puan topladı ve 7. sırada kendisine yer buldu.

Gaziantep FK, geride kalan haftalarda rakip fileleri 39 kez havalandırırken, kalesinde 38 gole engel olamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.