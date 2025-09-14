Gaziantep FK evinde hata yapmadı

Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Kocaelispor ile karşılaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın 75. dakikasında Kacper Kozlowski Gaziantep FK'yi öne geçirdi.

Gaziantep FK'de yeni transfer Yusuf Kabadayı 79. dakikada skoru 2-0 yaptı.

Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte 9 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 6. sıraya yerleşti. Kocaelispor ise 5. haftada da galibiyetle tanışamadı ve 1 puanla 17. sırada yer aldı.

Gaziantep FK, ligin 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Rizespor ile karşılaşacak.