4 Ekim 2025 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1447
  Gaziantep FK, Fatih Karagümrük deplasmanında
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük deplasmanında

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

4 Ekim 2025 Cumartesi 12:48
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük deplasmanında
Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Lige Galatasaray ve Konyaspor mağlubiyetleriyle başlayan Gaziantep ekibi, teknik direktör değişikliği sonrası yenilmezlik serisi yakaladı.

Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor maçlarından galip gelen kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor ve Samsunspor ile de berabere kaldı.

Gaziantep FK, son 4 maçını kaybeden rakibi karşısında galip gelerek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Boateng, maçta forma giyemeyecek.

