Spor

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

7 Mart 2026 Cumartesi 21:52
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçına hazır
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla son buldu.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

