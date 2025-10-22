İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9821
  • EURO
    48,674
  • ALTIN
    5477.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı biletleri yüzde 50 indirimli satışta
Spor

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı biletleri yüzde 50 indirimli satışta

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletlerinde yüzde 50 indirim kararı alındı. Alınan kararın ardından en düşük bilet fiyatı bin 427,5 TL, misafir tribün bilet fiyatı ise bin 855 TL oldu.

IHA22 Ekim 2025 Çarşamba 14:22 - Güncelleme:
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı biletleri yüzde 50 indirimli satışta
ABONE OL

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıkarken daha önce ev sahibi takım için 2 bin 827 TL ile 6 bin 927 TL, misafir tribün için ise 3 bin 627 TL olarak belirlenen bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim kararı alındı. Alınan indirim kararıyla ev sahibi takım için bilet fiyatları bin 427,5 TL ile 4 bin 927 TL arasında satışa sunulurken, misafir tribün biletleri ise bin 855 TL'den satışa sunuldu.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Değerli taraftarlarımızın yoğun ilgisi ve Antalyaspor karşılaşmasında cezaları sebebiyle bilet alamayan taraftarlarımız da dikkate alınarak Fenerbahçe maçı biletlerinde yüzde 50'ye varan indirim uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.