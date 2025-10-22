Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı biletleri yüzde 50 indirimli satışta

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıkarken daha önce ev sahibi takım için 2 bin 827 TL ile 6 bin 927 TL, misafir tribün için ise 3 bin 627 TL olarak belirlenen bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim kararı alındı. Alınan indirim kararıyla ev sahibi takım için bilet fiyatları bin 427,5 TL ile 4 bin 927 TL arasında satışa sunulurken, misafir tribün biletleri ise bin 855 TL'den satışa sunuldu.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Değerli taraftarlarımızın yoğun ilgisi ve Antalyaspor karşılaşmasında cezaları sebebiyle bilet alamayan taraftarlarımız da dikkate alınarak Fenerbahçe maçı biletlerinde yüzde 50'ye varan indirim uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.