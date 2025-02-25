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Spor

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

IHA25 Şubat 2025 Salı 10:05 - Güncelleme:
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
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Karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için 900 TL ile bin 500 TL arasında belirlenirken misafir tribün bilet fiyatları ise bin 170 TL olarak belirlendi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da konuk edeceği Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları 900 TL ile bin 500 TL arasında belirlenirken misafir tribün bilet fiyatları ise bin 170 TL olarak belirlendi.

Taraftarların passolig kartlarına www.passo.com.tr adresinden ve Gaziantep Demokrasi Meydanı yanında bulunan Gaziantep FK Passolig noktasından bilet dolumu yapabileceği belirtildi.

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