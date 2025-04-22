İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2025 Salı / 24 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2623
  • EURO
    44,0168
  • ALTIN
    4257.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının biletleri satışta
Spor

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının biletleri satışta

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

IHA22 Nisan 2025 Salı 11:30 - Güncelleme:
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının biletleri satışta
ABONE OL

Karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için bin 950 TL ile 4 bin TL arasında, misafir tribün bilet fiyatları ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için bin 950 TL ile 4 bin TL arasında, misafir tribün bilet fiyatları ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

Taraftarların passolig kartlarına www.passo.com.tr adresinden ve Gaziantep Demokrasi Meydanı yanında bulunan Gaziantep FK Passolig noktasından bilet dolumu yapabileceği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.