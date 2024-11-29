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Spor

Gaziantep FK, Fenerbahçe mesaisinde

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Gaziantep FK maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA29 Kasım 2024 Cuma 17:37 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Fenerbahçe mesaisinde
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarıyla sürerken taktik çalışmalar ile son buldu.

Tedavileri devam eden Godfrey Bitok ve Emre Taşdemir ise takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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