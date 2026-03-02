İSTANBUL 13°C / 4°C
  Gaziantep FK, Fenerbahçe mesaisine başladı
Spor

Gaziantep FK, Fenerbahçe mesaisine başladı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Kırmızı-siyahlılar çalışmalarını yarın sürdürecek.

2 Mart 2026 Pazartesi 21:50
Gaziantep FK, Fenerbahçe mesaisine başladı
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Samsunspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı şut çalışmalarıyla sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

