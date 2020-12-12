İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2020 Cumartesi / 27 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8449
  • EURO
    9,5103
  • ALTIN
    463.8
  • BIST100
    1370.7
Spor

Gaziantep FK, Gabi Margarit'e emanet

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Başakşehir maçında cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Sumudica'nın yokluğunda Gaziantep ekibini yardımcı antrenör Gabi Margarit yönetecek.

AA12 Aralık 2020 Cumartesi 12:37 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 12:37
ABONE OL

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Geçen haftayı bay geçen ve son 9 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da yenilmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Ligin 10. haftasında Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Marius Sumudica, İstanbul deplasmanında takımının başında yer alamayacak. Sumudica'nın yokluğunda Gaziantep ekibinin saha kenarında yardımcı antrenör Gabi Margarit'in görev alması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi önceki haftalarda pozitif çıkan ve tedavi süresinin ardından takımla antrenmana katılmaya başlayan Dicko, teknik heyetin görev vermesi halinde Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.