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Spor

Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA28 Ocak 2025 Salı 20:23 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda daha sonra pas organizasyonları üzerinde duruldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi İzzet Ali Erdal, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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