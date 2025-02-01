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Spor

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 16:41 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, taktik çalışmalar ile devam ederken, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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