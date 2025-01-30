Gaziantep FK, Galatasaray mesaisinde

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, top sürme çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Muhammed Gümüşkaya takımla ilk antrenmanına katıldı.

Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.