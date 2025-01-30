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Spor

Gaziantep FK, Galatasaray mesaisinde

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Gaziantep FK maçın hazırlıklarına devam etti.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 16:32 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Galatasaray mesaisinde
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, top sürme çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Muhammed Gümüşkaya takımla ilk antrenmanına katıldı.

Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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