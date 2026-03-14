İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Gaziantep FK galibiyet hasretine Antalya'da son verdi

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26.haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek 4 maç aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 12:32
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Gaziantep FK, 4 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikten sonra Kocaelispor maçını 3-0, Trabzonspor karşılaşmasını ise 2-1 kaybetti.

Samsunspor ile golsüz Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Gaziantep ekibi, 26 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik sonucunda topladığı 33 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK, ligin 27. haftasında 17 Mart Salı günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.