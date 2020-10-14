Gaziantep FK galibiyeti unuttu

IHA 14 Ekim 2020 Çarşamba 13:44 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 13:44

Süper Lig’de ilk 4 hafta geride kalırken henüz galibiyetle tanışamayan beş takımdan biri olan Gaziantep Futbol Kulübü, ortaya koyduğu kötü performansla geçen sezonun gerisinde kaldı. Bu sezon ligde ikinci yılını geçiren Gaziantep ekibi, henüz üç puan sevinci yaşayamazken, alınması gereken 12 puanın sadece 3’ünü hanesine yazdırabildi.

İLK 4 HAFTADA 1 MAĞLUBİYET, 3 BERABERLİK

Ligde oynadığı ilk maçta deplasmanda Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Gaziantep FK, ikinci haftada konuk ettiği Karagümrük ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Üçüncü hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına giden kırmızı-siyahlılar, bu sefer son dakika penaltı golüyle 2-2’lik skoru bularak bir puanı kurtardı. Ligin dördüncü haftasında ise sahasında Trabzsonpor ile mücadele eden Gaziantep temsilcisi, sahadan 1-1’lik sonuçla ayrılarak yine bir puana razı oldu.

ALINMASI GEREKEN 12 PUANIN 3’ÜNÜ HANESİNE YAZDIRABİLDİ

Geride kalan 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sumudica’nın takımı, 12 puanın sadece 3’ünü elde edebildi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda rakip filelere 6 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Gaziantep Futbol Kulübü, ortaya koyduğu kötü performansla Rizespor, Başakşehir, Ankaragücü ve Denizlispor ile birlikte ligde henüz galibiyetle tanışamayan beş takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL 4 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

2019-2020 sezonunda ilk yılını geçirdiği Süper Lig’deki ilk dört maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Gaziantep FK, dört haftalık periyotta 7 puan toplamayı başarmış ve haftayı 6. sırada kapatmıştı. Söz konusu maçlarda 8 gol atan kırmızı-siyahlılar, 9 gole ise engel olamadı. Gaziantep FK, geçtiğimiz sezonun ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 5-0 mağlup olmuş, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup etmiş, üçüncü haftada ise Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Gaziantep, geride kalan sezonun dördüncü haftasında ise konuk ettiği Beşiktaş’ı 3-2 yenmeyi başarmıştı.

ANTALYASPOR MAÇINDA HEDEF İLK GALİBİYET

Süper Lig’in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gaziantep FK, bu zorlu mücadeleyi kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Kritik maç öncesi hazırlıklarına devam eden Gaziantep ekibi, çalışmalarını Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde iki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, daha sonra sahada gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmalarıyla son buldu. İdmanda milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih yer almadı.