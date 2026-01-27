İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4024
  • EURO
    51,5431
  • ALTIN
    7096.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gaziantep FK galibiyeti unuttu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son 6 haftada taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

AA27 Ocak 2026 Salı 11:58 - Güncelleme:
Gaziantep FK galibiyeti unuttu
ABONE OL

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımın başına gelmesiyle iyi bir çıkış yakalayan Güneydoğu temsilcisi, son haftalarda galibiyete uzanmakta zorlanıyor.

Ligin 19. haftasını 25 puanla 8. sırada tamamlayan Gaziantep ekibi, 6 haftadır 3 puan alamıyor. Son galibiyetine ligin 13. haftasında 3-0'lık skorla deplasmanda Zecorner Kayserispor karşısında ulaşan kırmızı-siyahlılar, devam eden haftalarda sırasıyla Eyüpspor, Beşiktaş, Göztepe, Rams Başakşehir, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarından sadece 3 puan toplayabildi.

Gaziantep FK, ligin 20. haftasında deplasmanda 1 Şubat Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.