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Spor

Gaziantep FK galibiyetle tanıştı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek bu sezon galibiyetle tanıştı.

AA14 Eylül 2021 Salı 11:56 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 11:56
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Sezonun ilk haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilen Güneydoğu temsilcisi Gaziantep, ikinci haftada evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, sezonun 4. haftasında dün mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Fraport TAV Antalyaspor maçını 2-0 kazanmayı bildi.

Böylelikle sezonun ilk galibiyet sevincini taraftarına yaşatan Gaziantep, ligin 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u da yenip çıkışa geçmek istiyor.

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