Gaziantep FK genç ve başarıya aç bir hoca arıyor

AA 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:00 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:00

Büyükekşi, AA muhabirine, anlaşarak yolları ayırdıklarını Marius Sumudica'ya bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Transfer komitesiyle takımın plan ve hedeflerine uygun bir isim arayışlarına başladıklarını aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Yerli ve yabancı hocalarla ilgili teklifler var. Komitemiz hepsini değerlendiriyor. 1 haftaya kadar yeni hocamızı getirmeyi hedefliyoruz. Genç ve başarıya aç bir teknik direktörle yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah kısa zamanda görüşmeleri neticelendiririz."