Spor

Gaziantep FK, Gençlerbirliği deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Burak Yılmaz idaresindeki Gaziantep FK, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 09:52 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 25 puanla 8. sırada yer alıyor.

Güneydoğu temsilcisi, söz konusu maçlarda rakiplerine 26 gol atarken kalesinde 32 gole engel olamadı.

Gaziantep ekibinde sakatlığı bulunan Mbakata, Abena, Ali Mevran Ablak ve kart cezalısı Ogün Özçiçek, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Sınırda olan Draguş ise yarın sarı kart görmesi durumunda 21. haftaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

