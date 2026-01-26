İSTANBUL 18°C / 11°C
26 Ocak 2026 Pazartesi
Spor

Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı için taktik çalıştı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

26 Ocak 2026 Pazartesi 17:09
Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı için taktik çalıştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 20. haftada konuk olacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ve taktik çalışmalarıyla son buldu.

Konyaspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaptı.

Tedavisi devam eden Myenty Abena, takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarını izinli olarak geçirdikten sonra Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.

