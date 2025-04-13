Gaziantep FK geriden gelip kazandı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk golü, 38. dakikada Hatayspor'dan Vincent Aboubakar kaydetti.

45+3. dakikada ise Gaziantep FK'DE Emmanuel Boateng, skoru 1-1'e getiren golü attı.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Gaziantep FK, 59. dakikada Halil Dervişoğlu ile bir gol daha buldu ve skoru 2-1'e taşıdı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Gaziantep FK oldu.

Bu sonuçla birlikte ligde iki maç sonra galip gelen Gaziantep FK, 42 puana yükseldi ve 7. sıra yerleşti.

Ligde üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan Hatayspor ise 19 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor ise Konyaspor'u konuk edecek.