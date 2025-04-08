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Spor

Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA8 Nisan 2025 Salı 21:17 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Göztepe maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı, 19 yaş altı takımıyla oynadıkları antrenman maçıyla tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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