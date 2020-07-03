Gaziantep FK hayati 3 puanın sahibi oldu

03 Temmuz 2020 Cuma 23:02 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 23:02

Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Denizlispor, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 24. dakikada Güray Vural kaydetti.

Süper Lig'de 7 maç aradan sonra kazanan Gaziantep ekibi, puanını 38'e çıkardı ve maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi. 4 maçtır galibiyet alamayan Denizlispor ise 32 puanda kaldı ve 12 sırada yer aldı.

Gaziantep FK, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

TEMMUZ AYINDAKİ İLK MAÇ

Bu mücadele, Süper Lig'de temmuz ayında oynanan ilk maç olarak tarihe geçti.