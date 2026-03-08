Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Gaziantep FK, 54. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti.

Fatih Karagümrük'te ise Serginho, 63. dakikada Gaziantep ağlarını havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Burak Yılmaz'ın öğrencileri, puanını 30'a yükseltti.

Bu sezon yalnızca 3 galibiyeti olan Fatih Karagümrük ise son sırada 14 puana ulaştı.

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇ SONU BURAK YILMAZ'A TEPKİLER

Maçın sonunda Gaziantep FK taraftarı uzun süre teknik direktör Burak Yılmaz'a tepki verdi. Başarılı geçmeyen haftalara tepki veren taraftarlar önce "Burak Yılmaz istifa" derken daha sonra "Burası babanın çiftliği değil" diye tepkiler verdi.

Mücadelede son dakikalara girildiğinde ise Gaziantep FK taraftarı teknik direktör Burak Yılmaz'a tepkilerine devam etti. Taraftarlar "Burak Yılmaz gelecek hesap verecek" diye tepki verdi. Yılmaz ise taraftara dönerek kafa salladı.

Bitiş düdüğüyle birlikte Burak Yılmaz direkt soyunma odasının yolunu tuttu.