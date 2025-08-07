İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Gaziantep FK ile Galatasaray 13. kez kozlarını paylaşacak

Süper Lig'de yeni sezon yarın başlıyor. Galatasaray ile Gaziantep 13. kez karşı karşıya gelecek.

7 Ağustos 2025 Perşembe 10:03
Gaziantep FK ile Galatasaray 13. kez kozlarını paylaşacak
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin açılış maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'ndaki maç, saat 21.30'da başlayacak.

Ligdeki 7. sezonunda seyircisinin önünde puan mücadelesine ilk kez başlayacak Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir, ekibindeki ilk resmi maçına çıkacak.

13. RANDEVU

Gaziantepspor FK ve Galatasaray arasında oynanan 12 karşılaşmanın 10'undan galip gelen sarı-kırmızılılar, son 6 maçta kırmızı-siyahlılara puan vermedi.

Gaziantep FK, tek galibiyetini 2021-22 sezonunda 3-1'lik skorla elde etti. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda rakibine 11 gol atan Gaziantep FK, kalesinde 27 gol gördü.

