Gaziantep FK ile Konyaspor yenişemedi

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK, 45+3. dakikada Deian Sorescu ile 1-0 öne geçti. Konyaspor, bu gole 88. dakikada Blaz Kramer ile cevap verdi.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK'nın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. Konyaspor ise ligde 9 maçtır kazanamıyor.

Gaziantep FK 25, Konyaspor 19 puana yükseldi.

Konyaspor'da cezalı duruma düşen Jin-Ho Ho, gelecek hafta Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Ligin gelecek haftasında Gaziantep FK, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Bayo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

19. dakikada orta sahada topla buluşan Bayo'nun ceza sahası içerisine attığı pasla topu önünde bulan Denis Dragus'un ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

34. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağından sağ kanatta topla buluşan Maxim'in ara pasında topu önünde bulan Yusuf Kabadayı'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

45+3. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ceza sahasında Dragus'un pasında topu önünde bulan Sorescu'nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada sol kanatta serbest vuruşu kullanan Maxim'in ortasına iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşu ağlarla buluştu fakat maçın hakemi pozisyon öncesi faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

57. dakikada TÜMOSAN Konyaspor'un gelişen atağında Deniz Türüç'ün ceza sahası içerisine pasında kaleci ile karşı kaşıya kalan Andzouana'nın vuruşunda kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.

61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ogün Özçiçek'in pasında topu önünde bulan Yusuf Kabadayı'nın uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çeldi.

74. dakikada sol kanattan serbest vuruşu kullanan Enis Bardhi'nin ortasına penaltı noktası üzerinde Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Görgen çizgiden çıkardı.

77. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içerisine ortasında Kramer'in vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

88. dakikada TÜMOSAN Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası içine pasında topu önünde bulan Kramer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Kerem İlitangil

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Perez), Mujakic, Sorescu, Ogün Özçiçek, Camara (Dk.75 Gassama), Maxim (Dk.69 Melih Kabasakal), Yusuf Kabadayı, Dragus, Bayo

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk (Dk 69 Guilherme), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Jo Jin-Ho (Dk.55 Andzouana), Berkan Kutlu, Bjorlo, Svendsen (Dk. 46 Enis Bardhi), Deniz Türüç (Dk. 89 Tunahan Taşçı), Muleka, Umut Nayır (Dk. 69 Kramer)

Goller: Dk.45+3 Sorescu (Gaziantep FK) Dk. 88 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk.26 Ogün Özçiçek, Dk.33 Bayo, Dk. 36 Camara, Dk.41 Yusuf Kabadayı, Dk. 56 Maxim, Dk. 74 Melih Kabasakal (Gaziantep FK), Dk. 41 Adil Demirbağ, Dk. 43 Jo Jin-Ho (TÜMOSAN Konyaspor)