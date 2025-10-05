İSTANBUL 23°C / 15°C
  Gaziantep FK, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor
Gaziantep FK, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gaziantep FK, 2-0 kazandı.

5 Ekim 2025 Pazar 19:49
Gaziantep FK, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gaziantep FK, 2-0 kazandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ile 69. dakikada Kacper Kozlowski kaydetti.

FOFANA PENALTI ATIŞINDAN YARARLANAMADI

Mücadelenin 90+8. dakikasında VAR kontrolü sonrası Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Topun başına geçen David Fofana, penaltı atışını gole çeviremedi.

GAZİANTEP FK'NİN SERİSİ DEVAM ETTİ

Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın göreve gelmesinin ardından yenilgi yaşamadı (4G 2B) ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

KARAGÜMRÜK KABUSTAN UYANAMADI

Öte yandan Marcel Licka yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde sadece 1 galibiyet alabildi. (7M 1G)

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 14'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 3 puanda kaldı.

Milli ara sonrası Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

