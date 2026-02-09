İSTANBUL 11°C / 5°C
Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 10 kişiyle devirdi

Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 mağlup ederek 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Ev sahibi ekip mücadeleyi uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen üstünlüğünü korudu.

HABER MERKEZİ9 Şubat 2026 Pazartesi 22:10 - Güncelleme:
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Gaziantep FK, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa, 16. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle Gaziantep FK deplasmanında 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip Gaziantep FK, 24. dakikada Kacper Kozlowski ile 1-1'i buldu. Gaziantep FK, 36. dakikada Muhammed Bayo ile 2-1 öne geçti.

Gaziantep FK'da Drissa Camara, 42. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin ilk yarısını Gaziantep FK, 2-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Gaziantep FK, maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, ligde 7 maç sonra kazandı ve 28 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça yükselen Kasımpaşa, 16 puanda kaldı.

Gaziantep FK, ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, evinde Fatih Karagümrük ile puan mücadelesi verecek.

