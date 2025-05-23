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Spor

Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak: Maxim tarihe geçiyor

Gaziantep FK, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karşılaşma, kulübün en çok forma giyen oyuncusu olma yolunda ilerleyen Alexandru Maxim için de tarihi bir an olacak.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 10:14 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak: Maxim tarihe geçiyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Ligde çıktığı 34 maçta 43 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri 41 kez havalandırdı, kalesinde 46 gol gördü.

İç saha performansıyla öne çıkan kırmızı-siyahlılar, bu sezon sahasında oynadığı 17 maçın 10'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle, 4'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.

SAHASINDA EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Taraftarı önünde kalesinde 12 gol gören Gaziantep ekibi, iç sahada en az gol yiyen takım ünvanını korudu ve bu maçlarda 22 kez rakip ağları havalandırdı.

Ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Kasımpaşa ile 11 kez karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda rakibine 4 kez kaybeden kırmızı-siyahlılar, 4 maçta galip gelirken 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan son iki maçta Gaziantep FK, rakibine kaybetmedi.

Güneydoğu temsilcisinde Alexandru Maxim, Badou Ndiaye, Deian Sorescu, Bruno Viana, Emmanuel Boateng, Semih Güler ve Ogün Özçiçek, bu maçta kart görmeleri durumunda 38. ve son haftada oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında görev alamayacak.

MAXİM KULÜP TARİHİNE GEÇİYOR

Gaziantep FK'nin Trendyol Süper Lig'e çıktığı ilk sezon Mainz 05'ten kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, forma giydiği 188 müsabakayla zirveyi kulübün eski futbolcularından Cihan Can ile paylaşıyor.

Maxim, Kasımpaşa maçında süre alması durumunda kulübün en çok forma giyen futbolcusu ünvanına sahip olacak.

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