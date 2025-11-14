İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3282
  • EURO
    49,2065
  • ALTIN
    5570.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK, Kayseri deplasmanına hazırlanıyor
Spor

Gaziantep FK, Kayseri deplasmanına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA14 Kasım 2025 Cuma 21:21 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Kayseri deplasmanına hazırlanıyor
ABONE OL

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve pas çalışmaları ile devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.