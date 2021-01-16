Gaziantep FK - Kayserispor | CANLI

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:01 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:37

Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Gaziantep FK - Kayserispor maçını Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Emre Kargın. Maçın VAR koltuğunda Özgür Yankaya otururken, AVAR'daise Erkan Engin bulunuyor.

GAZİANTEP FK: 1 - KAYSERİSPOR: 0

GOL: Dk. 31 Kvrzic (K.K.) (Gaziantep FK)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Olkowski, Toşça, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir, Kenan Özer

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Avramovski, Fernandes, Lennon, Henrique, Kanga