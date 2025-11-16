İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi çalışmalarını sürdürdü.

16 Kasım 2025 Pazar 20:11
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

