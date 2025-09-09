İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Gaziantep FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

9 Eylül 2025 Salı 22:22
Gaziantep FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, hücum organizasyonları ve çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Juninho Bacuna ve Myent Abena katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

