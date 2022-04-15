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Spor

Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA15 Nisan 2022 Cuma 18:41 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 18:41
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde hücum organizasyonları çalışıldı.

Kırmızı- siyahlı ekip, bugün kara yoluyla Konya'ya hareket edecek ve cumartesi günü Konya'da gerçekleştireceği antrenmanla birlikte kampa girecek.

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