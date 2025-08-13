İSTANBUL 29°C / 23°C
Spor

Gaziantep FK, Konyaspor mesaisinde

Gaziantep FK, Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın çalışmalarına devam etti.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 21:28
Gaziantep FK, Konyaspor mesaisinde
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından çalışmalarının Gaziantep etabını tamamlayacak ve 15 Ağustos Cuma günü karayoluyla Konya'ya hareket edecek.

