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Spor

Gaziantep FK, kupa maçına hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda 25 Kasım Çarşamba günü konuk edeceği Serik Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

AA22 Kasım 2020 Pazar 13:19 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 13:19
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen Gaziantep ekibi, kulüp tesislerinde bir araya geldi. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kupa mesaisine başlayan takımın antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü.

Denizlispor maçında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer futbolcular ise dayanıklılık koşularının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Gaziantep ekibi, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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