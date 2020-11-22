Gaziantep FK, kupa maçına hazırlanıyor

AA 22 Kasım 2020 Pazar 13:19 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 13:19

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen Gaziantep ekibi, kulüp tesislerinde bir araya geldi. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kupa mesaisine başlayan takımın antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü.

Denizlispor maçında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer futbolcular ise dayanıklılık koşularının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Gaziantep ekibi, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.