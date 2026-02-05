İSTANBUL 14°C / 10°C
Spor

Gaziantep FK, kupada 5 golle galip

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Gaziantep FK, deplasmanda 1.Lig ekibi Keçiörengücü'nü 5-1 mağlup etti.

5 Şubat 2026 Perşembe 15:35
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Gaziantep FK, deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Gaziantep FK, rakibini 5-1 mağlup ederek grupta kritik bir galibiyete imza attı.

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Christopher Lungoyi, 29. dakikada Nazım Sangare, 41. dakikada (P) ve 65. dakikada Denis Draguş, 83. dakikada (P) ise Muhammet Akmelek kaydetti.

Keçiörengücü'nün tek golü 6. dakikada penaltıdan Ali Akman'dan geldi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, gruptaki puanını 6'ya yükseltirken, Keçiörengücü 3 puanda kaldı.

C Grubu'nun son maçında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Keçiörengücü ise Erzurumspor FK deplasmanına gidecek.

