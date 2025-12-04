İSTANBUL 17°C / 10°C
Spor

Gaziantep FK kupada gruplara kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK, Yalova FK 77 SK'yı 2-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

HABER MERKEZİ4 Aralık 2025 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
Gaziantep FK kupada gruplara kaldı
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 3. Lig ekiplerinden Yalova FK deplasmanına konuk oldu. Gaziantep FK, Yalova Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Emmanuel Boateng ve 60. dakikada Deian Sorescu attı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, kupada tur atladı ve gruplara kaldı. Yalova FK, kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

