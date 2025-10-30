İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,982
  • EURO
    48,6719
  • ALTIN
    5401.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gaziantep FK, kupada hata yapmadı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Gaziantep FK, Karabük İdman Yurdu Spor'u 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 20:12 - Güncelleme:
Gaziantep FK, kupada hata yapmadı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sahasında Karabük İdman Yurdu Spor'u 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

Maçın 3. dakikasında Sorescu'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Kulasin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Boateng'in ceza alanı önünden verdiği pası iyi değerlendiren Bacuna topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Gaziantep FK, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Asen Albayrak, Seyfettin Ünal, Esra Arıkboğa

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Semih Güler (Dk 74 Samet Kalkan), Sorescu (Dk 65 Ali Osman Kalın), Nazım Sangare, (Dk 65 Arda Kızıldağ) Ndiaye, Nizet, Ogün Özçiçek, Bacuna, Boateng (80 Berat İpek), Kulasin, Yusuf Kabadayı (74 Kuzey Ege Bulgulu)

Karabük İdmanyurdu Spor: Melih Ataş, Göksu Mutlu, Kağan Köroğlu, Arda Belen, Mert Özyıldırım (Dk 61 Mustafa Yorulmaz), Seyit Ali Kahya (Dk 46 Kaan Erdoğan), Eray Uysal (71 Ahmet Türkyılmaz), Ahmet Sezer, Muhammed Semih Kocatürk (Dk 46 Yunus Emre Alagöz), Ege Okka, Berkcan Cengiz (Dk 61 Tugay Keleş)

Goller: Dk. 3 Kulasin ve 25 Bacuna (Gaziantep FK)

Kartlar: Dk. 64 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) Dk. 15 Seyit Ali Kahya ve Dk. 87 Mustafa Yorulmaz (Karabük İdman Yurdu)

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.