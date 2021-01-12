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Spor

Gaziantep FK kupada Konyaspor deplasmanında

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

AA12 Ocak 2021 Salı 10:33 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 10:33
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MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 15.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele, A Spor'dan canlı yayımlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakayı kazanan ekip, adını çeyrek finale yazdıracak.

Teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir isimle anlaşmayan Gaziantep ekibinde, takımın başında antrenör Erdal Güneş görev yapacak.

Gaziantep temsilcisinde sakatlıkları bulunan Andre Sousa, Jean Armel Kana Bıyık ve Nouha Dicko, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

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