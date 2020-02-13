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Spor

Gaziantep FK, 'kural hatası' kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor

Gaziantep FK, TFF'nin ‘kural hatası yok' kararı sonrası Tahkim Kurulu'na başvuracağını açıkladı.

13 Şubat 2020 Perşembe18:39 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 18:39

Konuyla ilgili resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüzün, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. hafta maçında karşılaştığı Gençlerbirliği müsabaka sonrasında, karşılaşma içerisinde takımımızın kazandığı penaltı pozisyonun ardından verilen kararda "KURAL HATASI" olması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştuk.

Başvurumuzun üzerinden haftalar geçtikten sonra, maçta "KURAL HATASI" olmadığı ve maçın tekrar edilmeyeceği yönünde tarafımıza resmi olarak yanıt gönderilmiştir.

Bu üzücü “KURAL HATASININ” üzerinden haftalar geçmesine rağmen, devam eden fikstürümüzde oynadığımız maçlardaki hakem hatalarının da sürmesi kulübümüzü hem maddi hem de manevi olarak zararlara uğratmaya devam etmektedir. Türk Futbolu’nun bir an önce içinde bulunduğu bu durumdan çıkmasını ümit ediyoruz.

Gaziantep Futbol Kulübü olarak, takımımızın haklarını sonuna kadar korumak adına Tahkim Kurulu'na başvuru yapacağımızı ve tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

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