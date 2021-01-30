Gaziantep FK, Le Havre'den Ertuğrul Ersoy'u kiraladı

30 Ocak 2021 Cumartesi 11:33 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 11:33

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre’de forma giyen milli futbolcu Ertuğrul Ersoy ile satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Ertuğrul Ersoy, Gaziantep FK Başkan Vekili Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

ERTUĞRUL ERSOY KİMDİR?

13 Şubat 1997 yılında Kocaeli’nde dünyaya gelen Ertuğrul, futbola Gölcükspor alt yapısında başladıktan kısa süre sonra Bursaspor’a transfer oldu. Stoper mevkisinde forma giyen Ertuğrul, mücadeleci kimliğiyle adından söz ettirmeyi başardı. Bursaspor’da profesyonel olan Ertuğrul, daha sonra Çaykur Rizespor formasını da terletti. Bursaspor’a döndükten sonra kaptanlık görevini de üstlenen Ertuğrul, 2019 yılında Fransa Ligi takımlarından La Havre’ye transfer oldu. Türkiye A Milli Takım'da da iki kez forma giyen genç futbolcu, alt yaş kategorilerinde ise tam 64 kez forma giydi. Kariyerinde 159 resmi müsabakaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, Gaziantep FK ile 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.