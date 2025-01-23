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Spor

Gaziantep FK maçı öncesi Samsunspor'da 5 oyuncu kart sınırında

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor yarın sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Gaziantep FK maçı öncesi Samsunspor'da 5 oyuncu kart sınırında
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde çıktığı 19 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 37 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'yi mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak isteyen kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Van Drongelen, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Reeder Samsunspor'da Gaziantep FK maçı öncesinde 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Moundilmadji, Landry Dimata ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

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