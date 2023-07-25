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Spor

Gaziantep FK, Max Gradel transferini duyurdu

Trendyol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep FK, son olarak Sivasspor'da forma giyen Max Gradel'i renklerine bağladı.

IHA25 Temmuz 2023 Salı 15:27 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Max Gradel transferini duyurdu
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Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Sivasspor forması giyen Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu Max Gradel'i kadrosuna kattı.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, kadrosunu önemli bir isimli güçlendirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, 3 yıldır Sivasspor'da forma giyen ve Türkiye kariyerinde Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 112 maçta 26 gol, 33 asist yapma başarısı gösteren 35 yaşındaki sol kanat oyuncusu Max Gradel'i kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, Fildişi Sahilli tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferle ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Sivasspor'da forma giyen başarılı futbolcu Max Gradel ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın efsane isimlerinden olan Max Gradel'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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