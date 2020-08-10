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Spor

Gaziantep FK, Maxim'in bonservisini alıyor

Gaziantep Futbol Kulübü, ara transfer döneminde Mainz'dan kiraladığı Alexandru Maxim'in bonservisini almak için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlamak üzere.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:45 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:45
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'i renklerine bağlama yolunda kendisi ve kulübüyle prensipte anlaştı.

Kulüp asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında öncelikli olarak kadroyu korumayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda geçen sezonun devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından kiraladıkları Maxim'i kadroda tutmayı hedeflediklerini ifade eden Özmen, "Maxim çok istediğimiz bir oyuncu. Kulübü ve kendisiyle prensipte anlaştık. Bir aksilik olmazsa Maxim, yeni sezonda bonservisiyle beraber aramızda olacak. Çok küçük pürüzler kaldı. Bu hafta içerisinde resmi sözleşmeyi de imzalamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

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