31 Ağustos 2025 Pazar
Spor

Gaziantep FK, Muhammed Bayo'yu duyurdu

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 27 yaşındaki Gineli santrfor Muhammed Bayo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

31 Ağustos 2025 Pazar 15:43
Gaziantep FK, Muhammed Bayo'yu duyurdu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 27 yaşındaki Gineli santrfor Muhammed Bayo'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa 1. Lig ekibi Lille'in oyuncusu Bayo'nun kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bayo, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, "Muhammed Bayo'ya kulübümüze "hoş geldin" diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

