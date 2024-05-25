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Spor

Gaziantep FK, Pendikspor ile karşılaşacak

Gaziantep FK, Süper Lig'in 38. haftasında Pendikspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Selçuk İnan ve öğrencileri, maçtan bir puanla ayrılması durumunda ligde kalmayı garantileyecek.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 13:23 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Pendikspor ile karşılaşacak
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 37 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, oynadığı son 3 karşılaşmada mağlup olmadı.

Puan cetvelinde 41 puanla averajla 14. sırada bulunan Gaziantep FK, geçen hafta evinde en yakın takipçisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenip küme düşme hattından çıkmıştı.

Gaziantep FK'nin rakibinden bir puan alması halinde ligde kalması kesinleşecek.

SAKATLIĞI SÜREN M'BAKATA YOK

Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan M'Bakata'nın tedavisi devam ediyor.

Biraysel olarak idmanlara çıkan M'Bakata, Pendikspor karşılaşmasında sahada olmayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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